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تامر أمين: "بوست إيد مراتي عشان تستمر في شغلها ورفضت"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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تامر أمين
تامر أمين
رقية جمال
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قال الإعلامي تامر أمين، إن الحديث عن أنه غير منصف للمرأة غير صحيح، وأنه أكثر المطالبين بحقوق المرأة وعدم إهدارها، مشددًا على إيمانه الشديد بعمل المرأة، واعتبر أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الأحوال الشخصية انتصار جديد للمرأة.

وأوضح "أمين"، خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة ببرنامج "هُنا" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن حلقة رانيا علوان، الذي انتقد فيها عمل المرأة، كانت مجرد فانتازيا ومسرحية بينه وبين علوان.

وتابع،: "أنا بوست إيد مراتي عشان تستمر في شغلها وكانت مذيعة، وهي رفضت وقررت تستقيل بدون رغبتي"، مشددًا على أن المرأة مثل الرجل وتختلف عنه فسيولوجيا فقط.
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