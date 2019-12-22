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من هو أحمد ضاهر النائب الجديد لوزير التعليم؟

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:43 م
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أحمد ضاهر
أحمد ضاهر
ريم محمود
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أدى الدكتور أحمد محمد ضاهر حسين، اليمين الدستورية صباح اليوم الأحد، نائبًا لوزير التربية والتعليم، لشؤون التكنولوجيا والتعلم الرقمي.

 

وعمل الدكتور أحمد ضاهر مستشارًا لوزير التعليم لشؤون تكنولوجيا المعلومات، ورئيس تنفيذي لشركة الأكاديمية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

وتم تعيين الدكتور أحمد ضاهر كرئيس تنفيذي لشركة "بناء"، ومستشارًا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اللجنة الاستراتيجية القومية للحوسبة السحابية الحكومية.

 

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق في الجلسة العامة اليوم الأحد، على تعيين 11 نائبًا للوزراء بالتعديل الجديد في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

 

والنواب هم كل من: طارق مصطفى توفيق نائبا لوزيرة الصحة، غادة نبيل نائبا لوزير الاتصالات، رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، محمد مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، غادة سليم نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.

 

وتم تعين أحمد طاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير، رأفت عبد العزيز فهمى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، علاء الدين خشبة نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية، أيمن عشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات، منتصر حادق نائبا لوزير الطيران المدنى، السيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون.

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