تامر أمين يكشف سر ارتداءه لـ"الفيست" بأحد برامجه

قال الإعلامي تامر أمين، ردًا على أن البعض يرى أنه غير مؤهل لانتقاد الأخرين، قائلا: "هذا كلام ساذج من شخص لا يفقه شيء في المجتمع، فدور الإعلام انتقاد العيوب وإصلاح الأخطاء والضرب بيد من حديد على المخطئين".



وأوضح "أمين"، خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة ببرنامج "هُنا" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أنه تعرض للانتقاد في طريقه للبسه "الفيست" وكان سعيد جدًا بهذا الانتقاد طالما أنه ليس فيه تجريح، معقبًا: "في ناس عجبهم الفيست، وناس انتقدوه، وباسم يوسف نفسه انتقده وكنت مبسوط لما دعاني لبرنامجه وروحت".



وتابع، أن فكرة "الفيست" جاءت لتمييزه بين الضيوف خلال تقديمه برنامج "ساعة مصرية" على فضائية "روتانا مصرية"، وكان سعيد بهذه الفكرة وحتى بالانتقادات التي تعرض لها.

