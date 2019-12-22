التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم





بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% رابحًا 68.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6263.72 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.51% رابحاً 103.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6973.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4856.95 نقطة ، وجرى التداول بورصة الكويت على 164.2 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون دينار كويتي عبر 7090 صفقة.









وعن أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد ارتفعت 7 قطاعات جاء على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.33%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية 0.81%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، فقطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%.









أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم " مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.44%، تليه شركة سنام العقارية بنسبة 5.26%، ثم كامكو للاستثمار بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.85%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 9.75%.



