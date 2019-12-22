Advertisements
Advertisements
Advertisements

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:37 م
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements

بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% رابحًا 68.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6263.72 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.51% رابحاً 103.43 نقطة ليغلق عند مستوى 6973.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4856.95 نقطة ، وجرى التداول بورصة الكويت على 164.2 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون دينار كويتي عبر 7090 صفقة.


وعن أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد ارتفعت 7 قطاعات جاء  على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.33%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية 0.81%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.62%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، فقطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%.


أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم " مجموعة الرأى الإعلامية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.44%، تليه شركة سنام العقارية بنسبة 5.26%، ثم كامكو للاستثمار بنسبة 4.41%، فيما تصدر سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة المصالح العقارية بنسبة 9.85%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 9.75%.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 8 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 8 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة الكويتية بختام تعاملات اليوم

التباين يسيطرعلي أداء مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام التعاملات

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام أخر جلسات الأسبوع

التيابن يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الإثنين

التباين يسيطر علي مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status