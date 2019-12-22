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إدارة المرور بالمدينة المنورة تكثف أعمالها خلال فترة الاختبارات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:32 م
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مرور المدينة المنورة
مرور المدينة المنورة
الفجر السعودي
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قامت إدارة مرور في المدينة المنورة، اليوم الأحد، بتكثيف أعمال دورياتها المرورية بكافة الميادين والشوارع والطرق، وأمام المدارس والكليات في المنطقة ومحافظاتها، وذلك تزامناً مع فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440/1441هـ.

هذا وركزت خطة مرور المدينة المنورة، على انتشار الدوريات المرورية منذ وقت مبكر؛ لمراقبة وتسهيل حركة السير والتي شملت الجانب التنظيمي، وذلك بتوزيع كافة الضباط والأفراد الميدانيين وانتشار الدوريات الرسمية والسرية والدراجات الآلية بجميع محافظات المنطقة على المحاور الرئيسية والتقاطعات والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى أماكن اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

كما تضمنت الخطة التركيز على الجانب الضبطي برصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، ومنع دخول الشاحنات في أوقات الذروة ومتابعة حافلات النقل المدرسي، والتعامل مع أي سلوكيات خاطئة وتطبيق النظام بحق مرتكبيها، بالإضافة إلى تخصيص دوريتين لنقل الطلاب إلى مدارسهم في حال تعطل مركباتهم أو في حال تعرضها لأي طارئ، وذلك لأداء اختباراتهم في الوقت المحدد.

الإدارة العامة للمرور السعودية
إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية.

كانت مهمة تنظيم قطاع المرور في السعودية أحد مهام الشرطة السعودية، للمرور يتبع جهاز الشرطة، ويقوم بمهمات تنظيم حركة السير، وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور، وصدر أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم (قانون السيارات).

تم إنشاء الإدارة العامة للمرور في عام 1381هـ، وأعيد تشكيلها عام 1387هـ، وحددت اختصاصها وواجباتها، وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام، لها ميزانيتها الخاصة والتي أدرجت فيها احتياجاتها من مشروعات وخطط لازمة لتنظيم حركة المرور.

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الكلمات المفتاحية

المملكة المرور المدينة المنورة السعودية إدارة المرور

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