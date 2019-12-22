إدارة المرور بالمدينة المنورة تكثف أعمالها خلال فترة الاختبارات





قامت إدارة مرور في المدينة المنورة، اليوم الأحد، بتكثيف أعمال دورياتها المرورية بكافة الميادين والشوارع والطرق، وأمام المدارس والكليات في المنطقة ومحافظاتها، وذلك تزامناً مع فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440/1441هـ.





هذا وركزت خطة مرور المدينة المنورة، على انتشار الدوريات المرورية منذ وقت مبكر؛ لمراقبة وتسهيل حركة السير والتي شملت الجانب التنظيمي، وذلك بتوزيع كافة الضباط والأفراد الميدانيين وانتشار الدوريات الرسمية والسرية والدراجات الآلية بجميع محافظات المنطقة على المحاور الرئيسية والتقاطعات والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى أماكن اختباراتهم بكل يسر وسهولة.





كما تضمنت الخطة التركيز على الجانب الضبطي برصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، ومنع دخول الشاحنات في أوقات الذروة ومتابعة حافلات النقل المدرسي، والتعامل مع أي سلوكيات خاطئة وتطبيق النظام بحق مرتكبيها، بالإضافة إلى تخصيص دوريتين لنقل الطلاب إلى مدارسهم في حال تعطل مركباتهم أو في حال تعرضها لأي طارئ، وذلك لأداء اختباراتهم في الوقت المحدد.