أحمد سليم لـ"الفجر الفني": أقدم شخصية رجل مخابرات في فيلم أحمد عز الجديد.. وهذه تفاصيل رفضي للدور في البداية

قال الفنان أحمد سليم، إنه يشارك في فيلم "العارف"، من بطولة النجم أحمد عز، وأكد على أنه سعيد للغاية بهذه المشاركة.



وأوضح أحمد سليم في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أن مشاركته في العارف تحمل وراءها كواليس مثيرة، لأنه في البداية رفض الدور بعد عرضه عليه وذلك لأنه وجد مساحته صغيرة على الورق المكتوب.



وأضاف "سليم"، أن بعد ذلك تم التواصل معه مرة ثانية وأخبروه بأن مخرج الفيلم وهو أحمد علاء متمسك بوجوده في العمل ومصمم على أن يشارك فيه، وقام بتعديل حجم الدور وأصبح أكبر من حيث مساحته، ولهذا السبب وافق على تجسيد الشخصية ولاسيما وأنه اكتشف أن الفيلم يضم نخبة من كبار النجوم وجميعهم رحبوا بالمشاركة بأدوار صغيرة خلال العمل.



وكشف سليم أنه يجسد شخصية رجل مخابرات بترشيح من أحمد تمام casting director، وجميع مشاهده مع الفنان أحمد عز، الذي أشاد بالتعامل معه وقال: أحمد جميل جدا وكان أول مرة أتعامل معاه روحه حلوة جدا في اللوكيشن و مريح في الشغل.



وعن قصة الفيلم، أشار أحمد سليم إلى أنها ساسبنس مليئة بالإثارة، ويشارك فيه عدد من النجوم وعلى رأسهم النجم الكبير محمود حميده وأحمد فهمي وكارمن بصيبص وفتحي عبد الوهاب و مصطفي خاطر، وقد تمت تصوير مشاهده في فيلا في شبرامنت، ديكور منزل أحمد عز.



وأما عن الأعمال الأخرى التي يشارك فيها، أكد أحمد سليم أنه يشارك في مسلسل الآنسه فرح بشخصية زيكو، وهو الشاب الذي تقع في حبه الفنانة رانيا يوسف وهي دلال، وبعد فترة من حبهم يحدث بينهما مشكلة قديمة وتعود له لكي يتم حلها.



واستطرد أحمد أنه يشارك أيضًا في مسلسل بخط الإيد بشخصية يحيى، وهو شخص متزوج لكنه يحاول أن يدخل في علاقة مع دليله وتجسد دورها ميرنا نور الدين وتعمل كمدربة جيم.



واختتم بأن كواليس العمل ممتازة ولاسيما وأنها مع المخرجة شيرين عادل في أول تعامل معها، ومازال يصور مشاهده بالعمل.

