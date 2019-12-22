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النائب العام بالسودان يبدأ التحقيق حول الجرائم المرتكبة في دارفور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:26 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، اليوم الأحد، بدء التحقيق حول الجرائم المرتكبة في دارفور.


وأوضح "الحبر"، أن النيابة دونت بلاغات جنائية ضد قيادات في النظام الإخواني البائد، مشيرا إلى أن بعضهم يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ولم يوضح "الحبر" طبيعة هذه التهم، لكنه أشار خلال مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إلى أن جزءا منها مرتبط بالحرب في إقليم دارفور غربي البلاد وما صاحبها من مجازر وانتهاكات إنسانية".

ونبه النائب العام السوداني إلى لجنة تحقيق تعمل حاليا لتقصي كافة الحقائق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام البائد في دارفور منذ العام 2003.

وتعود الأزمة في دارفور إلى عام 2003 عندما أعلنت حركتان مسلحتان، هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، تمردهما على السلطة المركزية في الخرطوم، متهمتين إياها بتهميش إقليميهما.

ووفقا للأمم المتحدة خلف الصراع أكثر من 300 ألف قتيل وأكثر من 2.5 مليون مشرد، وفي 4 مارس 2009 أصدر المدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، واتهمته المحكمة في العام التالي بالإبادة الجماعية.

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الكلمات المفتاحية

دارفور جرائم النائب العام السودان التحقيق

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