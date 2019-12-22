"محمد حازمان".. حكاية باحث يُقدمّ ابتكارًا لزراعة الأرز في مصر

يحتل "محصول الأرز" المركز الثاني بعد القمح كمحصول استراتيجي للغذاء في مصر، ويحقق الأرز عائدًا كبيرًا من العملة الأجنبية بسبب ارتفاع إنتاجية الفدان في مصر، وكانت مصر تزرع مليون و 78 فدان ثم انخفضت مساحة الأرز إلى 724 ألفا و 200فدان بنسبة 30 % بعد قرار وزير الري رقم 28 لسنة 2018 بتقليص مساحة الأرز لان الأرز يستهلك ربع حصة مياه الزراعة في مصر، ويوفر هذا القرار 3 مليار متر مكعب من المياه ضمن خطة قومية لإدارة المياه في مصر بسبب انخفاض في منسوب المياه.





تعمل مصر علي حل مشكلة الأرز من خلال زراعة أصناف الأرز "مبكرة النضج"، والتي تنمو في 125 يوم وتستهلك مياه أقل، والتوقف عن زراعة الأصناف الشرهة لاستهلاك المياه، مثل الصنف " جيزة 171 ، 172 ، 176 ، 181، 182" والتي تنمو في معدل" 160 و165" يوماً، لكن هذه الاصناف "مبكرة النمو" يعيبها قلة الانتاج وزيادة الفقد عن الأرز العادي.





يسعى الدكتور محمد يوسف حازمان أستاذ بمعهد الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، لحل مشكلة استهلاك الأرز لكمية كبيرة من مياه من خلال دراسة علمية مبدئية علي 11 نوع من أصناف الأرز التي تستهلك مياه كثيرة، وتوصل "حازمان" إلي حبة الأرز الذكية التي تستهلك نصف كمية المياه التي يستهلكها الأرز العادي في الري، تحدث حازمان " للفجر" عن دراسة حبة الأرز الذكية .





"الأرز نبات شبه مائي" يرى الدكتور حازمان أن مشكلة الأرز أنه نبات شبه مائي يحتاج إلي غمر التربة بكثير من المياه لمنع نمو الأفات والنباتات المتطفلة، حيث تستهلك الزراعة في مصر 90% من مياه النيل، ويستهلك محصول الأرز وحده 25% من مياه الزراعة، وهي كمية كبيرة من مياه في ظل ظروف مشاكل النيل الحالية " الحكومة قررت تقليل المساحة المزروعة من الأرز لتوفير المياه"، يوضح حازمان أهمية محصول الأرز في مصر، هو محصول استراتيجي، ووجبة غذاء رئيسية في الطبخ والكشري " الفلاح يعتبر الأرز محصول الفكة لانه سهل في التخزين، و لايحتاج لثلاجات حفظ مثل الفراولة أو الطماطم أو الكنتالوب، وسهل الحفظ، ويمكن بيعه بعد شهور من الحصاد، ولا يفسد بسهولة بعد خروجه من الثلاجات ولايواجه أفات كثيرة مثل باقي المحاصيل" .





عمل الدكتور "حازمان" علي حل مشكلة استهلاك الأرز لكمية المياه الضخمة من خلال دراسة بعنوان " Progressive drought alters architectural and anatomical traits of rice roots" منشورة بالدورية العلمية" springer"، ضمن رحلة بحثية في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بدعم من هيئة فولبرايت الأمريكية، شملت الدراسة 11 صنف من الأرز خلال فترة نمو لمدة 6 أسابيع في تربة متوسطة لتقليل استهلاك الأرز للمياه من خلال دراسة جذور الأرز لانها أهم الموصلات المياه للنبات " اذا استطاعنا تحويل النبات إلي نبات ذكي وحساس فانه سيشعر بالجفاف ويستهلك مياه أقل" .





"الأرز الذكي "مشكلة الارز العادي هي احتياجه للغمر في الري، إذا قلت مياه وقل المحصول " الارز محصول شبه مائي ليس مائي مثل ورد النيل الذي يعيش في الأنهار، وليس أرضي يحتاج ري قليل مثل الشعير أو الذرة" ، بدأ حازمان بدراسة جذور نبات الارز كجزء خفي في النبات " نبات ذكي يطور الجذر للمحافظة علي المياه في الجفاف لمواجهة تحديات نقص المياه".





حدثت الثورة الخضراء بعد الحرب العالمية، قد رفعت إنتاج الأرض الزراعيةمن (10- 12 مرة )بسبب استخدام ميكنة الزراعية والأسمدة، لكن حاليا يحتاج العالم إلي ثورة جديدة لمواجهة تاثير التغيير المناخني وقلة المياه العذبة والاحتباس الحراري، وفي مصر نواجه مشكلتين أساسيتين: نقص المياه وقلة جودة المياه بسبب خلط الفلاح لمياه العذبة مع مياه الصرف الزراعي المالحة بالإضافة إلي قلة خبرة ووعي الفلاح الذي يرغب في زراعة الأرز لتحقيق مكسب مضمون .





نجحت حبة الارز الذكية(smart rise) في توفير حوالي 50% من مياه الري التي يحصل عليها الأرز العادي، كما حققت أقل نسبة فقد في المحصول حوالي (5-10%) بعد تطوير جذور النبات خلال فترة الجفاف حيث قللت حبوب الأرز من عدد الجذور العقدية مع زيادة الكثافة المتفرعة للجذر الجانبي وطول الجذر الجانبي الكلي، ويلجأ النبات خلال مرحلة الجفاف إلي محافظة على كمية المياه حتي لايصل إلي مرحلة الذبول النهائي واصفرار الأوراق، يملك النبات الذكي جذور ممتدة متشعبة في التربة للمحافظة علي المياه.





يسعى حازمان للحصول علي براءة اختراع في دراسة التركيب البنائي للنبات الذكي" fine structure" من خلال دراسة النبات في مرحلة الجفاف حيث يلجأ لتغطية الأنابيب الداخلية له بمادة عازلة تمنع خروج المياه تسمي "لجنين lignin"، قد رصدت الدراسة اللجنين من خلال التصوير المقطعي بالليزر، معززة بالتلوين الرقمي، "للحصول علي براءة الاختراع لازم أثبت انتشار مادة اللجنين في نبات الذرة خلال فترة الجفاف لانه من نفس العائلة العشبيات، لكن جذور الذرة تختلف عن جذور الارز".





يري حازمان، أن حل مشكلة مصر في نقص المياه يحتاج إلى دراسة الجذور والتكنولوجيا الحيوية" علماء درسوا أوراق وزهور النبات، وأهملوا الجذور بالرغم من أنها خط الدفاع الأول للنبات، عندنا نقص في معرفة الجذور للمحاصيل العشبية والزيتية، ونحتاج في مصر إلي معمل متخصص في دراسة جذور root lab مثل المانيا وأمريكا"، يعتقد "حازمان" أن احتمالية ارتفاع سعر الارز تتوقف علي العرض والطلب،" لاتواجه مصر حتي الان مشكلة في زراعة الارز أو استيراده، ويتوقع ارتفاع سعر الارز مع قلة زراعته في المستقبل".







