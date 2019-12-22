تامر أمين: الإعلامي الغير مثير للجدل أفضل له أن لا يعمل

قال الإعلامي تامر أمين، إن نجاح الإعلامي يعتمد على قدرته على إثارة الجدل بنسبة كبيرة، معقبًا: "لا توجد حقيقة مطلقة ولا يوجد أحد يمتلك الصواب، والجدل المثار حول ما يصدر عنه من تصريحات شيء يسعده".



وأوضح "أمين"، خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة ببرنامج "هُنا" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن أي إعلامي لا يثير الجدل غير موجود، والإعلامي الغير موجود الأفضل له ألا يعمل.



وتابع، أن مجرد قراءة الإعلامي للخبر ليس إعلام وإنما توجيه، منوهًا إلى أن وزارة الإعلام في الماضي كانت تسمى وزارة التوجيه والإرشاد، وهذا هو الشكل الذي ابتدع عليه الإعلام في مصر، ثم تم تعديل الفكرة حينما أقتنع العالم أن الإعلام لا بد أن يكون جسر متواصل، وتغيرت فكرة الإعلامي الببغاء الذي يقرأ ما يملى عليه، وتحول الإعلامي لصانع رأي وصانع فكر، معقبًا: "أنا بطرح وجه النظر ولا أفرضها".

