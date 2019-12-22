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التعديل الوزاري| السيرة الذاتية لـ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:29 م
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بوابة الفجر
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أقر البرلمان اليوم الأحد التعديل الوزاري الجديد والذي شمل تعيين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولى خلفًا لسحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى السابق، وذلك بعد نحو عامين من توليها حقيبة السياحة، وننشر فيما يلي السيرة الذاتية للدكتورة رانيا المشاط.

المسيرة العلمية 

- تبلغ رانيا المشاط من العمر نحو 45 عاما، وهي من مواليد محافظة المنوفية في 20 يونيو 1975.

- تخرجت رانيا المشاط في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1995، حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، ثم حصلت على الماجستير في عام 1998 ثم على الدكتوراه في الاقتصاد في عام 2001 من جامعة ميريلاند الأمريكية "بارك كولدج"، ويشمل مجال تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الدولي والسياسة النقدية.

 حياتها المهنية
- عملت المشاط كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بين عامي 2001 و2005، كما عملت كنائب مدير أحد المشروعات بمركز تابع لجامعة ميريلاند الأمريكية، بالإضافة إلى عملها كأستاذ اقتصاد غير متفرغ في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وجامعة "ميريلاند- كوليج بارك".

- عملت المشاط كوكيل لمحافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية بين عامي 2005 و2016، وهي فترة شهدت العديد من التوترات الاقتصادية والتي كانت السياسة النقدية دورا مهما في محاولة التخفيف من آثارها والعمل على حلها، منها الأزمة المالية العالمية، والأزمة الاقتصادية بعد ثورة يناير 2011.

- تولت المشاط تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، حيث كانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 و2013، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية.

- في يناير 2018، تولت رانيا المشاط حقيبة وزارة السياحة- وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب- ضمن تعديل وزاري لحكومة شريف إسماعيل، واستمرت في حكومة مصطفى مدبولي التالية في يونيو من نفس العام والتي شكلت بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية.






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