تخريب تمثال إبراهيموفيتش وسرقة أنفه وأصبع قدمه

تعرض تمثال زلاتان إبراهيموفيتش نجم كرة القدم السويدي للتخريب مرة أخرى في مسقط رأسه مدينة مالمو.





وكشفت صحيفة "كفالسبوستين" اليومية صورا للتمثال حيث تم قطع جزء من الأنف وفقد أحد أصابع القدم وتم تغطية التمثال الذهبي بطلاء فضي ولم يتضح بعد متى وقعت عملية التخريب بالتحديد.





وقال متحدث رسمي باسم الشرطة: "لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس اللذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا معنا".





وكان إعلان إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي عن اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي، في ستوكهولم، قد أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير نادي مالمو، الذي كان يلعب له إبراهيموفيتش.





هذا أدى لعدة عمليات تخريب استهدفت التمثال الخاص باللاعب البالغ طوله 3 أمتار والذي تم تشييده في أكتوبر.



