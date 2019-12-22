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بيان عاجل لانتشار ظاهرة صناعة وتداول الأدوات الطبية المغشوشة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:30 م
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الأدوات الطبية
الأدوات الطبية
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تقدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، وكل من: وزيرة الصحة والبيئة والصناعة والتجارة والتموين ووزير التنمية المحلية؛ وذلك بسبب ما تتعرض له الصحة العامة للمواطنين من مخاطر لانتشار ظاهرة صناعة وبيع وتداول الأدوات الطبية المغشوشة والمخالفة للمواصفات التي يتم تصنيعها عن طريق تجميعها من مخلفات المستشفيات والوحدات الصحية ويتم تصنيعها وإعاده تدويرها في مصانع بئر السلم لإنتاج الاجهزة التعويضية وخراطيم نقل الدم وأكياس المحاليل وكذلك العبوات الدوائية البلاستيكية.

وكذلك صناعة الحقن والقسطرة والمسامير البلاتنية التي استخدمت في العمليات الجراحية وإعاده تدويرها مرة أخري وتعليقها من جديد علي أنها جديدة في تجارة غير مشروعة تضر بالصحة العامة دون ترخيص رسمي.

وأشار النائب في بيانه، إلى انتشار هذه تلك المصانع (بئر السلم) والمحلات الطبية التجارية بقلب العاصمة وبعضها يبعد خطوات عن دواوين الحكومة المسؤلة عن الرقابة والموجهة برغم أن هذه التجارة غير المشروعة تجلب أموالاً طائلة غير خاضعة للاقتصاد الرسمي ومتهربة من الضرائب وحق الدولة الذي أكد عليه رئيس الجمهورية وإعمالها بالدستور ولائحته المجلس.
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