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رسمياً.. بايرن يقرر الإبقاء على مدربه فليك حتى نهاية الموسم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:31 م
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بوابة الفجر
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قرر نادي بايرن ميونخ، اليوم الأحد، الإبقاء على مدربه هانسي فليك حتى نهاية الموسم، وربما لمدة أطول.


انضم فليك إلى بايرن الصيف الماضي كمساعد للمدرب السابق نيكو كوفاتش، قبل أن يتولى منصب الرجل الأول في النادي البافاري بشكل مؤقت عقب الإطاحة بكوفاتش الشهر الماضي.


وتحلى بايرن في المواسم السبعة الأخيرة، بالاستقرار والثبات في عهد فليك (54 عاماً)، ويدخل الفريق فترة العطلات الشتوية محتلا المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر لايبزغ.


وقال رئيس مجلس إدارة بايرن، كارل هاينز رومينيغه، في بيان اليوم الأحد: "نحن في إف سي بايرن نشعر برضا تام عن عمل هانسي فليك، تحت قيادته كمدير فني، جرى التطور داخل الملعب بشكل مذهل سواء من ناحية طريقة اللعب أو النتائج المحققة".


وأضاف رومينيغه: "مقتنع بأن بايرن سيواصل في العام المقبل ما كنا عليه في المباريات القليلة الأخيرة، أي تقديم كرة قدم جذابة وناجحة".

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