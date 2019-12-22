"مزيكا صالونات".. أول برنامج موسيقي لـ ريدُبل بمشاركة شاهيناز وهاني عادل وأحمد كامل (صور)

أطلقت "ريدبل"، أول برنامج فني لها، يحمل أسم " ريدُبل مزيكا صالونات"، على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، "Red Bull Quarter Tone"، ومن المقرر أن يعرض حلقة كل يوم، بين صناع المزيكا سواء مطربين أو مغنين، ويقدم البرنامج صافي ويحي.

ويشمل برنامج "ريدبل مزيكا صالونات"، على ما يقرب من 20 ضيفًا خلال موسم عرض البرنامج، ما بين فرق موسيقية، وصناع المزيكا في مصر والوطن العربي، وجاءت اسماء الضيوف على كالآتي: شهيناز، وإسلام شيبسي، وفرقة مزاهر، وهاني عادل، اوسو لطفي، وأحمد كامل، وحاتم الشياتي، وديسكو مصر، وحسام حسني، ومحمد العرقان، وويجز، وأحمد نظمي ، ورامي عطالله.

وعن فكرة "ريدبل مزيكا صالونات"، فهي لقاء اثنان من الفنانين، سواء مغنين أو ملحن او موزع موسيقي، في صالون، بدون علم احدهم بالشخص المقرر أن يصنع معه عمل موسيقي في مده لا تتجاوز سبع ساعات، فضلًا عن حديث كل فنان عن فكرة اعماله، وكيف نجح بيها خلال مشواره الفني.