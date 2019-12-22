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«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر مانشستر كورة جول PLUS رابط ماتش MANCHESTER UNAITED

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:10 م
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بوابة الفجر
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بث حي مباراة مانشستر يونايتد اليوم الاحد بدون توقف عبر النايل سات مشاهدة لقااء مانشستر يونايتد وواتفورد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على فريق واتفورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم. 

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

دافيد دي خيا
براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا
أندرياس بيريرا - سكوت ماكتوميناي - فريد
دانيل جيمس - ماركوس راشفورد - مارسيال

ويفقد مانشستر يونايتد نجمه بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش للإصابة، إلى جانب إيريك بيلي وفوسو منساه وديجو دالوت للإصابة أيضًا.


والتشكيل المتوقع لواتفورد:
بن فوستر
آدم ماسينا - كاثكارت - كاباسيلي - كيكو فيمينيا
كابو - دوكوري
جيرارد ديولوفيو - روبيرتو بيريرا - إسماعيلا سار
تروي ديني 

ويغيب عن واتفورد في مباراة مانشستر يونايتد 3 لاعبين للإصابة، هم داني ويلبيك وتوم كليفرلي وخوسيه هوليباس، ولا يغيب أي لاعب آخر.


ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس ، بينما يتواجد فريق واتفورد في المركز الأخير ولكنه في الجولة الماضية استطاع تقديم أداء جيد للغاية تحت قيادة مدربه الجديد بيرسون أمام ليفربول .

والقنوات الناقلة:
وتذاع المباراة علي beIN SPORTS HD 2

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد اليوم الاحد وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شو.
خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - جيمس - مارسيال - لينجارد.
خط الهجوم : ماركوس راشفورد.
وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل في الجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق أمام فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد، بينما خسر فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.

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