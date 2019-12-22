أتالانتا يذل ميلان بخماسية ساحقة في الدوري





أنهي أتالانتا الشوط الأول متفوقاً في النتيجة بهدف نظيف سجله اللاعب اليخاندرو غوميز في الدقيقة العاشرة .









وفي الشوط الثاني سجل بازاليتش الهدف الثاني في الدقيقة 61 ثم سجل إيليشيش هدفين في الدقيقة 63 و72 ثم اختتم اللاعب موريل مهرجان الاهداف في الدقيقة 84 .









وبهذه النتيجة يرفع أتالانتا رصيده للنقطة 21 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ميلان عند النقطة 21 في المركز العاشر.