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أتالانتا يذل ميلان بخماسية ساحقة في الدوري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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بوابة الفجر
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سحق فريق أتالانتا الإيطالي نظيره ميلان بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري موسم 2019-2020.


أنهي أتالانتا الشوط الأول متفوقاً في النتيجة بهدف نظيف سجله اللاعب اليخاندرو غوميز في الدقيقة العاشرة .


وفي الشوط الثاني سجل بازاليتش الهدف الثاني في الدقيقة 61 ثم سجل إيليشيش هدفين في الدقيقة 63 و72 ثم اختتم اللاعب موريل مهرجان الاهداف في الدقيقة 84 .


وبهذه النتيجة يرفع أتالانتا رصيده للنقطة 21 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ميلان عند النقطة 21 في المركز العاشر.
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