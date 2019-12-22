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عرض "كان وأخواتها" بنادي السينما المستقلة بالإسكندرية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:27 م
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بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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وسط حضور جماهيرى كبير تم مساء أمس العرض الأول لفيلم "كان وأخواتها " للمخرجة "دينا عبد السلام" وذلك ضمن فعاليات نادى السينما المستقلة بالإسكندرية الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي"  بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية .

 

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى احمد عسر لمناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور.  

 

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وتحت إشراف الناقد السينمائى اسلام احمد علي.

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