KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر YALLA يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش MANCHESTER LIVE

بث مباشرة مباراة اليونايتد الان بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا للغاية على فريق واتفورد، في المباراة التي ستجمع الفريقين معًا وذلك يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 ربيع الآخر 1441 هجريًا، وذلك في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد الان بدون تقطيع يحتل الشياطين الحمر المركز السادس في الوقت الراهن، ويسعى الفريق بقيادة سولشار لتعويض التعثر في الجولة الماضية أمام إيفرتون من أجل مواصلة الضغط على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، في لقاء لن يكون سهل أبدًا للضيوف برغم الحال السئ الذي يمر به أصحاب الأرض.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : دي خيا. خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شو. خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - جيمس - مارسيال - لينجارد. خط الهجوم : ماركوس راشفورد. وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل في الجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق أمام فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد، بينما خسر فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.





يتواجد فريق واتفورد في المركز الأخير ولكنه في الجولة الماضية استطاع تقديم أداء جيد للغاية تحت قيادة مدربه الجديد بيرسون أمام ليفربول وكان قريبًا من الحصول على نتيجة إيجابية، لولا سوء الحظ وعدم التوفيق بعد أن أضاع الفريق أكثر من فرصة شبه محققة للتقدم في النتيجة قبل أن يتألق صلاح ويحرز هدفين رائعين.





سوف يفقد مانشستر يونايتد نجمه بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش للإصابة، إلى جانب إيريك بيلي وفوسو منساه وديجو دالوت للإصابة أيضًا.





ويتوقع أن يعتمد المدرب أولي جونار سولشاير على طريقته المعتادة (4-3-3) حيث دي خيا يحمي العرين الأحمر وماجواير وليندلوف كقلبي دفاع مع منتصف ملعب يقوده العائد من الإصابة ماكتوميناي وفي الأمام الثلاثي راشفورد ومارسيال ودانيل جيمس.



