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الدجلاوية حبيبة مرزوق تتوج بميداليات "كرواتيا الدولية" للجمباز الإيقاعي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:24 م
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حبيبة مرزوق
حبيبة مرزوق
الفجر الرياضي
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واصل فريق أندية وادي دجلة للجمباز الإيقاعي أدائهم المتميز في البطولات الدولية، لتتوج اللاعبة الدولية حبيبة مرزوق بطلة أندية وادى دجلة، والمنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي بثلاث ميداليات في بطولة كرواتيا الدولية، التي أقيمت في الفترة بين 12- 15 ديسمبر الجاري.

حيث حصلت حبيبة مرزوق على الميدالية الفضية في منافسات أداة الكرة، كما حصدت الميداليتين البرونزيتين في منافسات أداة الطوق والصولجان. أما على صعيد منافسات الفردي العام والشريطة، حازت البطلة الدجلاوية على المركز الرابع على مستوى البطولة.
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