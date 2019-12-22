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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش MANCHESTER

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:10 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر الان اليوم الاحد مباراة مانشتر يونايتد مشاهدة المباراة من المنزل يستضيف اليوم فريق واتفورد نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم لي ماسون فى مباراة قوية ومنتظرة من جماهير اليونايتد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد | موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على نظيره واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد | القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد
ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 25 نقطة بينما واتفورد فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط، ولذلك يسعي واتفورد أصحاب الأرض للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهم بجدول الدوري بينما يسعي اليونايتد للتواجد فى المربع الذهبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شو.
خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - جيمس - مارسيال - لينجارد.
خط الهجوم : ماركوس راشفورد.
وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل في الجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق أمام فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد، بينما خسر فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.

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