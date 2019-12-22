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«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بث مباشر رابط ماتش مانشستر يلا شوت PLUS رابط ماتش MANCHESTER UNAITE

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:10 م
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بوابة الفجر
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يقدم الفجر والفجر الرياضي بث مباشر لمواجهة مانشستر يونايتد اليوم الاحد بث مباشر بدون توقف اليوم الأحد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد بدون توقف الان مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد يستضيف اليوم فريق واتفورد نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم لي ماسون فى مباراة قوية ومنتظرة من جماهير اليونايتد.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد | موعد مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل على نظيره واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد | القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد
ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد | ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 25 نقطة بينما واتفورد فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط، ولذلك يسعي واتفورد أصحاب الأرض للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعهم بجدول الدوري بينما يسعي اليونايتد للتواجد فى المربع الذهبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شو.
خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - جيمس - مارسيال - لينجارد.
خط الهجوم : ماركوس راشفورد.
وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل في الجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق أمام فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد، بينما خسر فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.

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