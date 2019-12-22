الإفتاء: مشاهدة المسلسلات فائدة كبيرة في هذه الحالة



وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إنه لا مانع من مشاهدة المسلسلات حيث أنها تنقل للفرد تجارب حياتية حقيقة، ومواقف مختلفة، مما يعتبر فائدة كبيرة للفرد، طالما لا يوجد في المسلسل مشاهد خارجة.



وفي سياق آخر، أشار إلى أنه يجوز التيمم لكبار السن إذا كان الوضوء قد يعرضهم للسقوط أو الإصابة، أو أن المياه قد تزيد من مرضهم، منوها بأن دموع العين في الصلاة لا تبطلها.



أوضحت دار الإفتاء، حكم مشاهدة المسلسلات، وذلك ردا على سؤال ورد إليها في هذا السياق عبر صفحتها على "فيسبوك".