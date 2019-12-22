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"الاتصالات": تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كمرحلة أولى

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:20 م
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عمرو طلعت - وزير الاتصالات
عمرو طلعت - وزير الاتصالات
أحمد الشيخ
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قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، ووزارة الصحة والسكان، ويتضمن المشروع تطوير أنظمة العمل بالهيئات الثلاثة (هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية والمستشفيات التابعة لها)، كما يتضمن المشروع انشاء منصة تبادل المعلومات الصحية لتكون اول منصة تربط مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بنظيرتها التابعة للقطاع الحكومي.

وأضافت الوزارة في تقرير لها اليوم أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيدًا لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، طبقًا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة.

وتابعت الوزارة: "تم إطلاق كارت الفلاح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية في محافظتي بورسعيد والغربية حيث تم اعداد مراكز وجمعيات المحافظتين بالكامل وتوفير جميع خدمات كارت الفلاح للمزارعين وأصحاب الأراضي، ومن المنتظر أن يتم تعميم المشروع على باقي محافظات الجمهورية حيث تم البدء بالفعل في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية في ٤ محافظات أخرى وهي البحيرة - أسيوط- الشرقية – سوهاج."
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