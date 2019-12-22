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انتخابات أفغانستان: الرئيس أشرف غني في طريقه لولاية ثانية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:13 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أظهرت النتائج الأولية، فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني، بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بنسبة 50.64 في المائة من الأصوات في انتخابات 28 سبتمبر.

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج اليوم الأحد، لتضع عبد الله عبد الله أقرب منافس لغاني في المركز الثاني بحصوله على 39.52 في المائة من 1.9 مليون صوت في الانتخابات شابتها الاحتجاجات ومزاعم بالتزوير.

ويحتل رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار المركز الثالث بحصوله على 3.85 في المائة من الأصوات.

وقال حواء علام نورستاني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في مؤتمر صحفي في كابول حيث أعلنت النتائج الأولية "لقد أكملنا واجبنا بمسؤولية وبأمانة".

وتم تأجيل النتائج، التي كان من المقرر أصلًا الإعلان عنها في 19 أكتوبر، مرارًا وتكرارًا حيث أشار مسؤولو IEC إلى مشكلات تقنية، وادعاءات بالاحتيال واحتجاجات المرشحين.

وأغلق أنصار الرئيس التنفيذي عبد الله عدة مكاتب انتخابية في جميع أنحاء البلاد، ومنعوا العاملين في الانتخابات من إعادة فرز الأصوات لأكثر من شهر.

وقال المتحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة "ذبيح سادات"، كانت هناك عدة أسباب وراء السبب في أن النتائج الأولية استغرقت وقتًا طويلًا.

وأضاف، كان السبب الرئيسي هو قيام أحزاب المعارضة بالاعتصامات والاحتجاجات خارج مكاتبنا في سبع محافظات لم نتمكن من القيام بعملنا".

مدعيا بالتزوير في الانتخابات، أعلن فريق عبد الله اليوم الأحد أنه لن يقبل النتائج ويقدم شكاوى إلى اللجنة الانتخابية المستقلة.

وقال بيان من فريق عبد الله، نود أن نوضح مرة أخرى لشعبنا ومؤيدينا ولجنة الانتخابات وحلفائنا الدوليين أن فريقنا لن يقبل نتيجة هذا التصويت المخادع ما لم تتم تلبية مطالبنا المشروعة.

يحق للمرشحين تقديم أي شكاوى قد تكون لديهم قبل الإعلان عن النتائج النهائية.

وشهدت حكومة الوحدة الأفغانية، التي شكلتها الولايات المتحدة، مشاركة غاني وعبد الله في السلطة على مدى السنوات الخمس الماضية بعد مواجهة في أعقاب مزاعم بالتزوير في استطلاعات الرأي المثيرة للجدل لعام 2014.

ولم يتم الإعلان عن النتائج بعد ذلك بسبب اتهامات بالاحتيال على نطاق واسع مما أدى إلى اتفاق المرشحين الرئيسيين على تقاسم السلطة.

وتأتي النتائج الأولية في خضم مفاوضات السلام التي استمرت لمدة عام بين طالبان والولايات المتحدة والتي تم تهميش الحكومة الأفغانية، حيث تم رفضها مرارًا وتكرارًا من قِبل طالبان باعتبارها دمية تابعة للولايات المتحدة بلا سلطة حقيقية.

ولدى الولايات المتحدة حوالي 14000 جندي أمريكي في أفغانستان كجزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ويقومون بتدريب وتقديم المشورة للقوات الأفغانية والقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.

ولم تعلن الحكومة الأفغانية عن موعد للنتائج النهائية.

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الكلمات المفتاحية

الانتخابات الأفغانية أفغانستان أشرف غنى

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