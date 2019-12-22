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تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية أمام واتفورد.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:10 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شو.
خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - جيمس - مارسيال - لينجارد.
خط الهجوم : ماركوس راشفورد.


وكان فريق مانشستر يونايتد قد تعادل في الجولة الماضية بنتيجة هدف لكل فريق أمام فريق إيفرتون على ملعب الأولدترافورد، بينما خسر فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.


ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر من فريق مانشستر سيتي بالامس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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