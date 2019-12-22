"الاتصالات": رفع سرعة الانترنت إلى 20 ميجابت/ ثانية بنهاية ديسمبر

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم زيادة متوسط سرعة الانترنت فى مصر إلى 18 ميجابت/ ثانية خلال نوفمبر الماضي، وذلك في إطار العمل من أجل الوصول إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية بنهاية ديسمبر 2019.



