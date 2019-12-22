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"الاتصالات": رفع سرعة الانترنت إلى 20 ميجابت/ ثانية بنهاية ديسمبر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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سرعة الانترنت - ارشيفية
سرعة الانترنت - ارشيفية
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قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم زيادة متوسط سرعة الانترنت فى مصر إلى 18 ميجابت/ ثانية خلال نوفمبر الماضي، وذلك في إطار العمل من أجل الوصول إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية بنهاية ديسمبر 2019.

وأضافت الوزارة في تقرير لها أنه تم افتتاح المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، وتحقيق الشفافية من خلال نشر تقارير شهرية على الموقع الالكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ربط 800 مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد بشبكة الألياف الضوئية من خلال الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.


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