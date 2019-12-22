مُطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك يلتقي المحافظ

لتقديم التهنئة له لتوليه قيادة المُحافظة.



وشارك مع نيافته الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبارشية، والأب أغاثون خير وكيل المطرانية، ولفيفٍ من آباء كهنة الإيبارشية والأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات ومجموعة من العلمانيين من المطرانية.



تخلل اللقاء حوارات هامة وهادفة من أجل الخير العام لمصرنا الحبيبة ومن أجل ايضًا الإسماعيلية باريس الصغري.



كانت كنيسة العذراء مريم بعين شمس، قد استقبلت أمس، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، وكان في استقبال الرفات المقدس الفرقة الكشفية بالكنيسة، وشعب الرعية، وذلك بحضور الأب كيرلس نظيم راعي الكنيسة، والأب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي للإيبارشية البطريركية، والأب يونان شحاتة راعي كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف بالخصوص.



كما حضر أيضًا الأب ماجد مؤنس الراعي بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر، والأخ بطرس الكرملي.

زار نيافةِ الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك مُحافظ مدينة الإسماعيلية الجديد شريف فهمي بشارة،