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صدمة لجمهور برشلونة.. ملعب كامب نو مهدد بالإغلاق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:17 م
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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هددت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم نادي برشلونة بإغلاق ملعب كامب نو على خلفية بعض التجاوزات التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت إلقاء الكرات في أرضية الملعب.

 

وقررت اللجنة تغريم برشلونة مبلغ 1500 يورو، بينما وجهت تحذيرا لإدارة النادي بإغلاق ملعب كامب نو.

 

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أنه وفقًا للمادة 101.2 من لوائح العقوبات، التي تنص على أن إلقاء الكرات أو أي عنصر آخر إلى الملعب من المدرجات، بغض النظر عما إذا كانت المباراة قد توقفت أم لا، يعتبر جريمة خطيرة، تستوجب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف يورو، والتحذير من إغلاق الملعب”.

 

وتوقفت مباراة الكلاسيكو في الدقيقة 55، لمدة دقيقة و30 ثانية، بعدما ألقيت الكرات من مدرجات برشلونة إلى داخل الملعب.

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ملعب كامب نو مباراة الكلاسيكو كامب نو برشلونة الكلاسيكو الدوري الاسباني

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