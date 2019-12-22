Advertisements
Advertisements
Advertisements

زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:02 م
Advertisements
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
Advertisements

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن زلزالًا قوته 5 درجات هز جنوب غرب إيران، ولم تورد معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار بسبب الزلزال.

 

وبلغت قوة الزلزال 5.1 درجة ووقع قرب مدينة دزفول على عمق عشرة كيلومترات، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 

وفي سياق متصل، ضرب زلزال قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة هشترود شمال غربي إيران، حسبما ذكرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد.

 

وأفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال يقع على 55 كيلومتر شمال شرق هشترود (مقاطعة أذربيجان الشرقية)، وعلى عمق 10 كم.

 

 وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران يوم الجمعة أدى إلى  مقتل ستة أشخاص وإصابة 345 شخصا.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ضحايا زلزال جنوب غرب إيران ايران 5 درجات

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 7 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة

منذ 43 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 4 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ يوم

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب إيران

عاجل.. زلزال بقوة 5.5 يضرب مملكة تونجا

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب رومانيا

زلزال يضرب جنوب اليابان

زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جنوب غربي تركيا

زلزال بقوة 5.0 ريختر يضرب سواحل اليونان

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

02:37 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status