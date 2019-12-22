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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر بدون تقطيع JUVENTUS VS LAZIO ماتش RONALDO RONALDO HD

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر يوفنتوس الان مباراة رونالدو تجمع المباراة بين يوفنتوس “بطل الدوري”، ولاتسيو “بطل الكأس” للموسم الماضي (2018-2019)، ويأتِ ذلك بعد حوالي أسبوعين فقط من هزيمة اليوفي أمام منافسه في بطولة الدوري على الملعب الأوليمبي بالعاصمة روما بنتيجة 1-3، ولذلك تُمثل المباراة أهمية مضاعفة بالنسبة لفريق “السيدة العجوز”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو وأعلن نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي أن لاعبي الفريق سينزلون إلى أرض الملعب بقميصٍ خاص مزيناً بالخط العربي وتم تصميمه بالتعاون مع فنان الخط العربي الشهير شاكر كشغري.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو تنطلق المباراة في الساعة (20:45 بتوقيت الإمارات)، و(19:45 بتوقيت السعودية)، و(18:45 بتوقيت القاهرة)، و(16:45 بتوقيت جرينيتش).

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو تذاع المواجهة على قناتي السعودية الرياضية HD1 بتعليق صوتي فارس عوض، وHD3 بصوت عبدالله الحربي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو إليكم قائمة يوفنتوس الرسمية: حراسة المرمى: بوفون – تشيزني – بنسوليو.

 خط الدفاع: كيلليني – دي ليخت – دي تشيليو – دانيلو – بونوتشي – ساندرو – روجاني – ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش – رامسي – رابيو – ماتويدي – بنتانكور – إيمري تشان – ديبالا – كوادرادو – دوجلاس كوستا – بيرنارديسكي – بجاكا.

خط الهجوم: هيجواين – رونالدو.

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