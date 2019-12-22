« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر YALLA RONALDO كورة لايف I7SRY اونلاين ماتش JUVENTUS VS LAZIO

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر اليوفي الان بدون توقف بث مباشر يوفنتوس ولاتسيو ينتظر عشاق الكرة الأوربية و العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 مباراة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي يوفنتوس أمام نظيره فريق لاتسيو علي بطولة كأس السوبر الإيطالي بالعاصمة السعودية الرياض.





مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة و الثامنة الأربع بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة الاربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الخامسة الأربع بالتوقيت العالمي جرينتش علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.





مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو وتذاع المباراة بين نادي يوفنتوس أمام نظيره نادي لاتسيو اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض علي قناة KSA Sport السعودية المفتوحة علي النايل سات بتعليق كل من فارس عوض و عبد الله الحربي.





مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو ويشارك نادي يوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالي بعد أن نجح في الحصول علي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي بينما نجح نادي لاتسيو في تحقيق بطولة كأس إيطاليا علي حساب نظيره نادي أتلانتا.





مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو يذكر أن نادي يوفنتوس هو حامل لقب بطولة كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز بالبطولة الموسم الماضي علي حساب نظيره نادي ميلان بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية



