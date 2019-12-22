Advertisements
Advertisements
Advertisements

علي جمعة: تحريف داعش لمقولة "جئتكم بالذبح" تعكس انحلالهم الفكري (فيديو)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:58 م
Advertisements
علي جمعة
علي جمعة
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن دعوات التكفير ونبذ الآخر التي تطلقها الجماعات التكفيرية فكرة سارية في التراث الإسلامي سريان المياه في الورد، مشددًا على أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يعيش في مكة ما يقرب من 14 عاام، وكان يعيش في مجتمع يكره العدالة والمساواة، ووسط أقوام وثنيين مشركين يظلمون ويعذبون الإنسان ويتعاملوا بجميع أنواع الظلم والظلمة حتى سمى هذا العصر بالجاهلين، وهذا نموذج لتعامل المسلم للعالم الذي حوله وهو ضده.

وأشار "جمعة"، خلال حواره مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إلى أن المشركين كانوا يتركوا ودائع عند النبي –صلى الله عليه وسلم- رغم عدم إيمانهم به؛ لكونه كان ملقب بالصادق الأمين، وجعل علي بن أبي طالب ينام مكانه ليذهب ليرد ودائع المشركين، وكان يفعل هذا ابتغاء مرضات الله، معقبًا: "هذا التعامل مع أقسى الناس قلوبًا، ومن يكره الإسلام ويعملون ليلًا ونهارًا على القضاء على أتباعه، ولكن وجود الرسول بينهما كان نوع من أنواع الرحمة".

وتابع مفتي الديار المصرية الأسبق، أن تنظيم داعش استشهد بذبح الناس، بقول الرسول –صلى الله عليه وسلم- "يا معشر قريش جئتكم بالذبح"، والتي كان يقصد منها أن عدم تصديقهم له وللدين الإسلامي بمثابة انتحار لهم، وهذا يعكس الانحلال الفكري لديهم، فالرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يأذ حتى حشرة في مكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علي جمعة داعش توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 18 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 17 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالأسماء.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ ساعة و نصف

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

موضوعات متعلقة

علي جمعة يوضح حكم الصلاة على النبي أثناء الصلاة

علي جمعة يوضح حكم القسم بالنبي

علي جمعة: "الحديث عن أن النبي كان يعرف 7 لغات كلام ملاحدة"

علي جمعة: الإسراء والمعراج آية للرسول وليست معجزة (فيديو)

علي جمعة يوضح حكم تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها لصالح الجمعيات الخيرية

علي جمعة: زيارة قبر الرسول من الأشياء المندوبة

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

12:41 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status