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"المتفائل" يحتفل بالعام الجديد مع جمهور الإسكندرية.. اليوم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:51 م
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مسرحية المتفائل
مسرحية المتفائل
الفجر الفني
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قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج الفرقة، يستعد لأولى جولاته خارج القاهرة، حيث يبدأها بمحافظة الإسكندرية ابتداء من اليوم الأحد، ولمدة أسبوعين في تمام الثامنة مساء على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية.

وأضاف "طلبة"، أن العرض المسرحي "المتفائل" يتمتع بعدة عناصر تساعده على جذب الجمهور من أهمهم المستوى الفني الراقي وجودة العناصر الفنية بالعرض المسرحي، ما يجذب الجمهور ويمتعه بوجبة فنية دسمة، وأعرب عن سعادته لاحتفال جمهور الإسكندرية بالسنة الجديدة مع فريق عمل العرض المسرحي "المتفائل"، والذي يبث مزيدا من التفاؤل والبهجة والسعادة مع بداية عام جديد.

جدير بالذكر، أن عرض "المتفائل" حقق نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه في يوليو الماضي، وطوال 75 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومي بالعتبة رافعا لافتة كامل العدد، ويأتي قرار عرضه بالإسكندرية لوصول العرض لجمهور مختلف، وتطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، حيث من المقرر أن يجوب العرض محافظات "الغربية، قنا، أسوان"، قبل عودته مرة أخرى بالقاهرة.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من  بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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