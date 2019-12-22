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"الداخلية" تنقذ مواطنا احتجز داخل مصعد بدمياط

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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استجابت الحماية المدنية بدمياط، لاستغاثة مواطن عقب احتجازه داخل مصعد أحد العقارات بدمياط.

وتلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن دمياطـ، بلاغًا من أحد المواطنين بوجود عطل بمصعد أحد العقارات وبداخله شخص بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة ثان شرطة دمياط.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، حيث تمكنت من سحب المصعد وإخراج المواطن سالمًا ودون إصابات، وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله المصعد فوجئ بتوقفه.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإغاثة المواطن استحسان المواطنين، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على الجهد المبذول.
"الداخلية" تنقذ مواطنا احتجز داخل مصعد بدمياط
"الداخلية" تنقذ مواطنا احتجز داخل مصعد بدمياط
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