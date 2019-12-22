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بحضور السيسي.. اتحاد الإعاقات الذهنية ينظم احتفالية قادرون باختلاف

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:52 م
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بوابة الفجر
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ينظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بعد غد الثلاثاء، احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "قادرون باختلاف ٢"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس.

وقالت المهندسة أمل مبدى عضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية ورئيس الاتحاد المصري: "الاحتفالية تقام للعام الثاني علي التوالي برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شرفنا وأسعد أبناءنا بحضوره الكريم في العام الماضي، وتم إصدار عدد من التوصيات الخاصة بملف الإعاقة خلال الحفل وبدأ تنفيذها بالفعل علي أرض الواقع".

وتابعت: "بدأت الاستعدادات لاحتفالية هذا العام، منذ فترة على مسرح مركز التعليم المدنى بالجزيرة، حيث أقيمت عدد من الاختبارات لاختيار المشاركين في العروض، وشهدت تواجد عدد كبير من أبناءنا ذوي الإعاقات المختلفة، عقب ذلك بدأت البروفات بشكل يومي واستمرت لمدة شهرين".

وأضافت مبدي أن الحفل هذا العام من إخراج الفنان الشاب هشام جمال، ومن المنتظر أن يشهد مفاجآت فنية للجمهور، وعددا من العروض الغنائية والاستعراضية، يؤديها ذوي الإعاقة بالمشاركة مع نجوم الفن المصري.


يذكر أن الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، نظم احتفالية "قادرون باختلاف" في العام الماضي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت نجاحا مدويا، بعد آداء رائع من المشاركين من ذوى الاعاقات المختلفة، وخرج الحفل بتوصيات هامة في جميع المجالات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

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