"ثقب في القلب".. الطفل إسلام يجرى الفحوصات الطبية بـ"الغردقة العام"

أجرى صباح اليوم الأحد الطفل إسلام فاروق المصاب بمشاكل في القلب، بعض الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة في مستشفى الغردقة العام بناء على توجيهات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.



وقالت غادة صلاح، والدة الطفل إسلام، أنها توجهت صباح اليوم لمستشفى الغردقة العام، لعمل بعض الفحوصات والأشعة اللازمة حسب تعليمات وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لإرسالها للمتخصصين للبت في الحالة الصحية للطفل.



وأضاف والدت الطفل إسلام لـ"لفجر"، أنه تم عمل اللازم من قبل الأطباء بمستشفى الغردقة العام وفي انتظار رد الأطباء المختصين.



وفي استجابة سريعة لما نشرته بوابة "الفجر" الجمعة الماضي تحت عنوان "يستغيث بالرئيس.. طفل الغردقة اليتيم يعاني مشكلات بالقلب ووالدته تعيش بـ650 جنيها"، قام الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بزيارة للطفل إسلام في محل إقامته للاطمئنان عليه والاطلاع على التقارير الطبية.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"لفجر"، أنه سيتم التنسيق لإدخاله أحد المستشفيات المختصة لعمل اللازم.



ويعاني الطفل إسلام محمد فاروق، 7 أعوام، بمدينة الغردقة، من ثقب بالقلب، بالإضافة إلى مشاكل في الشريان التاجي، وكما أنه يتيم الأب ويقيم مع والدته، في منزل متواضع جدا، مع أشقائه الثلاثة، مصطفى 11 عاما وندا 13 عاما، ودنيا 15 عاما.



وقالت غادة صلاح، والدة الطفل، إنها ذهبت إلى مستشفى أبو الريش، وأخبرها الأطباء بأن إسلام يعاني من ثقب بالقلب ومشاكل في الشريان التاجي، وصمام القلب، ويحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح وقفل الثقب، وتغيير صمام القلب، في أسرع وقت، وإلا سيكون الموت مصيره.



وأضافت أنها أرسلت التقارير الطبية كافة، إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، ولكن للأسف ردت المستشفى بعدم قبول حالة ابنها من دون إبداء أسباب للرفض.



وتابعت أن إسلام طريح الفراش وحركته قليلة جدا، في الوقت التي تتحصل فيه على 636 جنيها شهريا، معاش زوجها، وأنها لا تستطيع الإنفاق على مرض إسلام ونفقات أولادها الثلاثة مشيرة، وجميعهم في المراحل الدراسية المختلفة.



وتحدث إسلام إلى "الفجر" قائلًا: "أنا عايز أعيش علشان أشتغل وأصرف على إخوتي وأريح أمي، وأنشف دموعها من على خدها، ولا أريد أن أشاهد والدتي تبكي بسبب مرضي".



وناشد إسلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتكفل بحالته الصحية؛ لإجراء جراحة القلب المفتوح في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ حياته.