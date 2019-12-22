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جمال بلماضي على رأس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2019 بعد تقليص الأسماء لـ3 مدربين فقط.


وجاءت القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا كالتالي:

1 - جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر.
2- أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال. 
3- معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي.


وحصل الفرنسي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الحالي ومنتخب المغرب السابق على أفضل مدرب في إفريقيا في العام الماضي.


وتستضيف مصر حفل كاف لاختيار الأفضل في القارة الإفريقية هذا العام، والمقرر إقامته 7 يناير المقبل.
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