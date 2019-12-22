حريق جيم "برو بلس" في الدقي.. والدفع بسيارات الإطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب بـ"جيم برو بلس"، بالدقي في الجيزة دون وقوع أي خسائر بشرية.



وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من جيم بشارع طهران بمنطقة الدقي.



وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من القبض على الحريق.



وتبين احتراق الجزء الخلفي من الجيم، ولم يسفر عن الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

