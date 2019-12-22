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إصابة طالب بفيروس الحصبة بإحدى مدارس مكة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ذكرت مصادر، اليوم الأحد، أن طالب في مدرسة ابتدائية للبنين بمكة المكرمة أصيب بفيروس "الحصبة".

ووفقا لصحيفة "عاجل"، تم تشكيل فريق لمكافحة العدوى من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وقام بزيارة المدرسة ونقل العديد من الطلاب إلى مستشفيات ومراكز صحية لإجراء عملية الكشف عليهم للاشتباه في إصابتهم بفيروس الحصبة.

وصرح عدد من أولياء أمور الطلاب إنهم يشعرون بالقلق بشأن حالة الإصابة بـ«الحصبة» داخل المدرسة معربين عن تخوفهم من زيادة الحالات المصابة فتصبح مشكلة مثل ما حدث مع فيروس «النكاف» و«الجرب» اللذين انتشرا في العديد من المدارس منذ وقت ليس ببعيد.

وأبدى الآباء استغرابهم حول ما وصفوه بالتكتم وعدم الإفصاح عن وجود فيروس «الحصبة» في المدرسة في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع إلى معرفة التفاصيل، وشددوا على تضافر الجهود من أجل وضع حد لانتشار مثل هذه الفيروسات.

تعريف الحصبة:
هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأطفال غالبًا، وقد يسبب حدوث مضاعفات شديدة الخطورة.

فترة الحضانة:
لمدة ١٠-١٢ يومًا من التعرض للفيروس، بعدها تبدأ أعراض الحصبة بالظهور.

طرق انتقال المرض:
يعيش الفيروس في أنف وحنجرة الشخص المصاب، ولهذا فإنه ينتقل إلى الآخرين عن طريق رذاذ السعال أو العطاس المحمل بالفيروس، كما يمكن لهذا الرذاذ أن يهبط على الأسطح ويبقى الفيروس نشطًا (معديًا) لمـدة تصـل إلـى سـاعتين، وبالتالي فإنه يمكن للشخص السليم اكتساب العدوى عن طريق لمس تلك الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو فرك العين.

ويمكن نقل الفيروس إلى الآخرين من بداية فترة الحضانة إلى اليوم الرابع من ظهور الطفح الجلدي.

عوامل الخطورة:

عدم أخذ لقاح الحصبة.
ضعف المناعة.
نقص فيتامين (أ).
السفر إلى البلدان الموبوءة بالحصبة.

ولا تزال الحصبة من الأسباب الرئيسية لوفاة صغار الأطفال في جميع أنحاء العالم وذلك على الرغم من توافر لقاح مأمون وناجع لمكافحتها. فقد شهد عام 2015 وقوع 134200 حالة وفاة بسبب هذا المرض في جميع أنحاء العالم، علمًا بأنّ معظم تلك الوفيات طالت أطفالًا دون سن الخامسة.
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الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة فيروس انتشار السعودية الحصبة

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