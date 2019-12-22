قبل حلف اليمين.. أول رد فعل لوزيرة التضامن الجديدة



وشهدت جلسة البرلمان اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.



وتضمن التعديل الوزاري، اختيار مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، ومحمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.



من هي نيفين القباج؟



وعملت "القباج" نائبًا لوزير التضامن الاجتماعي منذ يونيو عام 2018 وهي مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية منذ أبريل عام 2015.



وولدت نيفين القباح مساعد أول وزير التضامن ومدير برنامج تكافل وكرامة، في 10 نوفمبر عام 1965، و‏بدأت دراسة في ‏كلية رمسيس للبنات‏ عام 1971، وفى عام 1983‏ بدأت دراسة في ‏‎ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفى عام 1992 بدأت العمل فى جامعة كارلتوج، اما في عام1997 عملت في المجلس الوطني للمرأة الزنوج، وفى 2005 التحقت بوظيفة جديدة لدى ‏UNICEF Egypt يونيسف مصر، حتى عملت ‏في وزارة التضامن الاجتماعي عام 2014.



وعينت مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، وتقلدت عدة مناصب في منظمات دولية سابقا حتى عملت بالتضامن مسئولة على برنامج "تكافل وكرامة" والذي يستهدف الأسر الأكثر فقرا، كما شاركت بأكثر من ملف منها ذوي الإعاقة، ومعاشات الطفل اليتيم وتكافل وكرامة والضمان والمعاشات الاستثنائية وغيرها من الملفات.



وشاركت القباج بجوانب كثيرة، ببرامج الحماية الاجتماعية، أولها الانتهاء من تعديل قانون الضمان الاجتماعي، لمستحقي معاش "الضمان الاجتماعي" و"تكافل وكرامة"، تمهيدًا لدمجهم تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة، والذي انتهت من المسودة الأولى له ومن المقرر الانتهاء منه بداية يوليو المقبل وإرساله لمجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته تمهيدًا لإقراره.



وشغلت منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي بين 2014 و2015، وصاحب ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات "MENARC" بين 2013 و2014، ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيس "الشبكة المصرية للبحوث والتقييم"، كما تولت منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في "منظمة اليونيسف" في مصر بين 2007 و2013.



وعملت باحثًا ومساعد مدرس في كلية العلوم الاجتماعية بقسم العلوم السياسية في "جامعة أوتاو" في كندا بين 1995 و1997، ومساعد باحث ومترجم في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" بين 1988 و1990.



وحصلت على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من "جامعة كارلتون" في كندا، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته عام 1987 من "جامعة القاهرة" في مصر.



قامت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي الجديدة، بتغيير الصورة الشخصية لحسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووضعت صورة لوزارة التضامن، وذلك قبل حلف اليمين في الحكومة الجديدة خلفًا للدكتورة غادة والي.وحرص الكثيريون على تقديم التهنة لوزير التضامن الجديد، خاصة من المواطنين.