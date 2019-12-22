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التعديل الوزاري| علاء الدين فؤاد.. من هيئة الانتخابات لشئون مجلس النواب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:44 م
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علاء الدين فؤاد
علاء الدين فؤاد
إسلام شعراوي
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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعيين المستشار علاء الدين فؤاد السيد حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب، خلفًا للمستشار عمر مروان، والذي أصبح وزيرًا للعدل بالتعديلات الجديدة.

ورصدت "الفجر" أبرز معلومات عن وزير شئون مجلس النواب الجديد، في السطور التالية:

مواليد 17 ديسمبر 1965.

أول مدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

تم اختياره ضمن فريق التفتيش القضائي للنيابة العامة بمكتب النائب العام بالقاهرة.

في عام 2017، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينه مدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حتى تاريخه، ليصبح الآن، وزيرًا لشئون مجلس النواب الجديد.
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