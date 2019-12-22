"انتو الجايزة الحقيقة".. أحمد حلمي يوجهه رسالة شكر لجمهوره



وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة إلى جمهورة الذي قام بالتصويت له، ليحصل على جائزة أفضل ممثل كوميدى لعام2019، وشارك "حلمى" صور أثناء تكريمه، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "شكرا لكل الجمهور اللي صوتلي وكان سبب في اني اخد جايزه افضل ممثل كوميدي ٢٠١٩ انا باعتبركم انتو الجايزه الحقيقيه اللي ربنا اكرمني بيها .. وشكرا لتشجعيكم ولحبكم وشكرا لمجلة ديرجست علي كل اللي بتعملوه للفن وللفنانين بحبكواااااااا".



وتفاعل معه جمهوره ومحبيه بكتابه تعليقات له كالتالي: "الف مبروك تستاهلها أصلا، احنا اللي بنحبك، دي اقل حاجه تستهلها يا حلمي، لو ماحدش اخد الجايزة دي من غيرك هيخدها، الف مبرووووووك احنا كمان بنحبك".



خيال مأته



يشار أن آخر أفلام الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم" خيال مآته"، والفيلم تم عرضه بالسينمات في موسم عيد الأضحى الماضي، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال،إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، عبد الرحمن أبو زهرة،خالد الصاوي،منة شلبي،بيومي فؤاد، لطفي لبيب،



ودارت أحداث الفيلم على طريقة الفلاش باك، وظهر حلمي في شخصيتين منهم الجد "يكن"، الذي يبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف التقي حبيبته "باكينام" ، والحيل التي فعلها لجذب انتباهها،ويقوم بالزواج منها، ولكنها تتركه، وبعد فترة طويلة من العمر يكتشف أنها تركته بعدما اكتشفت خداعه لها حيث اهداها عقد أم كلثوم المزيف الذى قام بسرقته فى فترة الخمسينات.



