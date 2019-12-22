المقاصة يمنح ميدو فرصة أخيرة قبل الإقالة

ظهرت حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، بسبب إستمرار أحمد حسام ميدو على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، رغم تذبذب النتائج.



وأعلن المقاصة تعيين أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للفريق، في الصيف الماضي وقبل بداية الموسم الجديد، أملًا في المنافسة على جميع الألقاب التي سيدخلها الفريق وعودته للمشاركات الإفريقية.



وجاءت حالة الإنقسام داخل المجلس، بعد تعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية والتعادل مؤخرًا أمام طنطا، ليجمع الفريق 8 نقاط فقط من 9 مباريات.



ويرفض اللواء محمد عبدالسلام رئيس النادي، فكرة التفريط في المدير الفني، معلنًا أكثر من مرة التمسك بخدماته، لعدم دخول الفريق في دوامة الأزمات وتجربة المدربين.



وتوصل مجلس الإدارة، إلى أن مباراة الفريق أمام نادي مصر، ستكون الفاصلة في رحلة ميدو الفنية مع الفريق، حيث بات مطالبًا بتحقيق الفوز من أجل الاستمرار وعدم الرحيل عن مشروعه مع النادي.



ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وأصبح في موقف لا يحسد عليه، حيث يصارع جاديًا للهروب من منطقة الخطر والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثاني.



ويستعد مصر المقاصة لمواجهة نادي مصر، مساء بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.