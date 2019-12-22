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التعديل الوزاري.. مركز الحق في الدواء: مصدومون لاستمرار هالة زايد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:38 م
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محمود فؤاد
محمود فؤاد
منى صموئيل
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أكد محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، وجود صدمة داخل الوسط الطبي، بعد بقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رغم التكهنات الكثيرة التي كانت تشير لقرب الإطاحة بها في التعديل الوزاري.

وأضاف فؤاد في تصريح خاص لـ"الفجر"، اليوم الأحد: يوجد لدينا مشكلات عديدة في النقابات الطبية مثل "الأطباء، الصيادلة، العلاج الطبيعي"، إلى جانب انهيار تام في مستوى الرعاية الصحية، ونقص شديد في الأدوية وغرف الرعاية المركزة، ومشاكل عديدة لا حصر لها.

واستطرد: "يبدو أن دور الوزيرة في تنفيذ الحملات الرئاسية لم ينته بعد، مثل 100 مليون صحة وحملات أخرى، بالرغم من انها حملات موجهة وليست من افكارها".

وأضاف: فشل الوزيرة ظهر بشدة في بداية التأمين الصحي وتنفيذ المنظومة في بورسعيد، على عكس البيانات التى تخرج بها الوزارة.

وقال: لدينا صدمة حقيقية من بقاء وزيرة الصحة ومتخوفين من تراجع دور التأمين الصحي أو دخوله في أزمات كبيرة بسبب عدم وجود سياسات واضحة لإدارة المبادرة.

واستطرد: نعيش الأن في أزمة حقيقية وهي نقص الدواء والأمصال، إلي جانب تعدد الأقاويل بانتشار انفلوانزا الخنازير وغيرها من الأخبار التي تنفيها وزارة الصحة على الفور، متغاضية عن دورها الأساسي وهو توفير الامصال واللقاحات قبل بداية دخول فصل الشتاء، مؤكدا ان ملف الدواء شهد فشلا زريعا في عهد هالة زايد.
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الكلمات المفتاحية

هالة زايد مركز الحق في الدواء التعديل الوزاري

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