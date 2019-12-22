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إصابة صاحب محل بطلق ناري بالسيدة زينب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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المتهمان
المتهمان
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تمكنت قوة أمنية، بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين، لقيامهما بالتعدي بسلاح ناري على صاحب محل، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، بإحالتهما للنيابة.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من مستشفى المنيرة العام، تفيد باستقباله صاحب محل، مصاب برش خرطوش بالصدر من الجهة اليمنى إثر ادعاء مشاجرة، ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب صاحب مخبز بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة خطيبة الأخير، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار مستقلًا دراجة بخارية "توك توك" صحبة سائق "توك توك".

وبإعداد الأكمة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط مباحث القسم، والقوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص أيداه، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاد المتهم الأول، ضبط السلاح الناري "بندقية خرطوش عيار 12مم وطلقتان من ذات العيار" والمستخدم في ارتكاب الواقعة.
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