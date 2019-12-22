نصائح للطلاب المقبلين على خوض امتحانات نصف العام



وأشارت "محبات"، خلال حوارها برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه يجب مذاكرة المنهج كامل، معربة عن رفضها أسلوب "التنشين" على أجزاء معنية من المنهج، موضحة أنه يجب أن يكون الامتحان مناسب لكل مستويات الطلاب، معقبة: "مينفعش كل الطلاب يحصلوا على 99%".



وأضافت أنه يجب أن يكون هناك فاصل بين مذاكرة كل مادة والأخرى تصل لمدة ساعة، معلقة: "رفهوا عن نفسكم، ادخلوا على الفيسبوك، أو روحوا النادي"، مشددة على ضرورة أن يكون لكل طالب جدول يرتب له تفاصيل اليوم.



قدمت الدكتورة محبات أبوعميرة، أستاذة المناهج بجامعة عين شمس، مجموعة من النصائح للطلاب المقبلين على خوض امتحانات نصف العام.