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بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح لتفادي موجة الطقس السيئ غدا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:21 م
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بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات جوية تبدأ غدا الإثنين وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، تتمثل في انخفاض درجة الحرارة وأمطار وسحب رعدية، وتكون الصقيع على المزروعات، وجاء هذا تزامنا مع بداية فصل الشتاء المتميز بتقلباته الجوية.

ومن هنا، ننشر لكم نصائح مهمة تزامنا مع تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس الغير مستقرة غدا الإثنين:

- على السائقين تجنب السفر في هذا التوقيت إلا للضرورة، خاصة في السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد، وفي حالة السفر للضرورة، يجب التأكد من كشافات السيارة والمساحات جيدا، والسير بهدوء واتباع تعاليم المرور.
  
- وبالنسبة لمناطق سيناء التي تصل فيها درجة الحرارة تحت الصفر، يجب الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه ومخرات السيول.

- ويجب تجنب الصيادين النزول لعرض البحر، نظرا لارتفاع الموج واضطراب الملاحة البحرية هناك.

- يجب أن يبتعد المواطنين عن لافتات الإعلانات في الشوارع، وعدم الوقوف تحت أعمدة الإنارة، والابتعاد عن الأشجار أثناء هطول الأمطار.
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