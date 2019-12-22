عبد الهادى الحويج: السراج سلم السلطة لتركيا لاحتلال ليبيا

التقي رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية اليوناني الذى وصل اليوم الأحد إلى بنغازي لبحث الوضع الراهن، وما ألة إليه حكومة السراج التى سلمت سلطاتها لـ"تركيا لاحتلال ليبيا".

من جانبه قال، الحويج: لا نريد لليبيا أن تساهم في زعزعة استقرار المتوسط أو أن تكون طرفا مع تركيا ضد قبرص واليونان ومصر

وتابع، لقد توصلنا إلى اتفاق مع اليونان ومستمرون في العمل ضد حكومة السراج التي تدعم الميليشات والعدوان التركي السافر.