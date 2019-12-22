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"الاتصالات": بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية بتكلفة 2 مليار جنيه

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:26 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه؛ وتضم مركزا متخصصا فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية فى مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولا عملية لمواجهة تحدياتنا وتبنى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، ومبنى للتدريب التقنى، وآخرا للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

 وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى اقتراب الانتهاء من بناء 6 مجتمعات الابداع التكنولوجي والتي ستضم "فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات" داخل جامعات اقليمية في المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وجنوب الوادي (قنا).





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