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"هذا العام أهداني أصحاب للعمر".. صبا مبارك توجه رسالة خاصة لأصدقائها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:31 م
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صبا مبارك
صبا مبارك
رانيا ماهر
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وجهت الفنانة صبا مبارك، رسالة خاصة لأصدقائها، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة ظهرت بها مرتديه شميز ممزوج بألوان الرمادي والبني والتركواز، وجاكت فرو، وبنطال جينز أزرق، ومكياجآ مميز ناسب إطلالتها.


 وأرفقت عليها كلمات وجهتها لأصدقائها قائلة: "الصداقة ليست بطول السنين..بل بصدق المواقف..صاحب الموقف يعيش مئات السنين وصاحب المصلحة يموت مئات المرات..هذا العام أهداني أصحاب للعمر ولهم اهدي وقتي حبي و أغلى اللحظات صحابي.. (بتعرفو حالكم)".


يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت فى مسلسل "العبور" وكانت تدور احداث المسلسل حول معاناة اللاجئين ومعاملاتهم اليومية، من خلال روايات لعدد من اللاجئين مع المتطوعين والعاملين في مخيم مختلف الجنسيات، والجانب الإنساني في مثل هذه المخيمات، وشارك عدد من نجوم الفن منهم، سامر إسماعيل، صبا مبارك ،رنا جمول،خالد الطريفي، إخراج محمد حشكي ،تأليف ثريا حمدة .


ويشار إلى أن الفنانة صبا مبارك شاركت في بطولة مسلسل "حارس الجبل" وشارك عدد من نجوم الفن منهم اياد نصار، صبا مبارك، منذر رياحنة، إخراج سائد بشير الهوارى.


من أشهر أعمال صبا مبارك في مصر مسلسل "حكايات بنات"، بكل اجزاءه الذي حقق نجاح وقبول كبير، وفيلم"بنتين من مصر"، ومسلسل طايع" الذي مثلت فيه دور فتاة صعيدية، ومسلسل"شربات لوز"،وتميز أداء"صبا" بالبساطة التلقائية فأصبحت من الممثلات المحبوبات والنجمات فى مصر.
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